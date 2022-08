ANP

NOS Nieuws • vandaag, 01:16 Groot onderzoek naar lymevaccin van start

Onderzoekers zoeken duizenden proefpersonen in Europa en de VS om na 20 jaar weer een nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme te testen. Ook in Nederland worden mensen gezocht die een grote kans hebben de ziekte op te lopen. Kleinere proeven met het vaccin zijn zonder problemen verlopen en hadden belovende resultaten.

De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie. Van de 1,5 miljoen mensen die jaarlijks in ons land worden gebeten, lopen volgens het RIVM 27.000 die ziekte op. Zo'n 1500 van hen houden langdurige klachten aan gewrichten, hart of zenuwstelsel.

In 2002 werd al een vaccin toegelaten tot de Amerikaanse markt, maar die verdween weer uit de handel na klachten over bijwerkingen. Ook was dit vaccin niet goedgekeurd voor kinderen. Volgens een ontwikkelaar van het nieuwe vaccin, Pfizer, werd er destijds bovendien minder aandacht gegeven aan de ziekte.

Situatie nijpender

Tegenwoordig is de situatie nijpender, omdat er door klimaatverandering steeds meer teken zijn die de ziekte kunnen overdragen. Doordat een beet van het kleine diertje vaak over het hoofd wordt gezien, is het belangrijk risicogroepen vooraf te beschermen tegen de kwalijke gevolgen.

Producenten Pfizer en het Franse Valneva hopen zeker 6000 proefpersonen te vinden voor de test, behalve in Nederland en het noordoosten van de VS ook in Polen, Zweden, Finland en Duitsland. Zij krijgen drie injecties, zonder te weten of het om het nieuwe middel gaat of een placebo.

Er wordt in Nederland expliciet gevraagd om volwassenen die in het verleden eerder zijn gebeten en dat ook dit jaar verwachten. Er valt dan te denken aan mensen die voor hun werk of hobby vaak in de natuur zijn, zoals wandelaars, kampeerders of jagers.