ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:25 De eigen tuin vormt een groter risico voor tekenbeet dan gedacht

In tegenstelling tot wat werd aangenomen, zitten teken ook in kort gemaaid gras. Dat concludeert de Wageningen University & Research uit een tekentelling in tuinen. Teken, die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, zitten niet alleen in het bos, maar dus ook op een gazon, op terrassen met gras tussen de tegels en in borders.

Het was al duidelijk dat tekenbeten in tuinen opgelopen kunnen worden, maar waar dat precies kan gebeuren, was nog niet opgehelderd. Om die vraag te kunnen beantwoorden organiseerde de universiteit een tekentelling verspreid door Nederland op dertig adressen. "Een van de meest opvallende resultaten is dat er ook teken in kort gemaaid gras gevonden zijn", zegt bioloog Arnold van Vliet.

In 70 procent van de tuinen zijn teken aangetroffen, zegt Van Vliet. In totaal zijn meer dan 350 teken gevonden, in alle stadia van larfjes tot volwassen. Gemiddeld werden er 16 teken per 100 vierkante meter gevonden.

Tekenteller Gwen Visser uit Veenendaal laat zien hoe zij te werk gaat:

0:52 Zo vangt Gwen teken in haar tuin

"Teken zijn een groot probleem, vooral vanwege de ziekte van Lyme", zegt Van Vliet. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. Ongeveer een op de vijf teken draagt de bacterie en uit de meldingen van tekenradar.nl blijkt dat een op de drie mensen een tekenbeet heeft opgelopen in de eigen tuin.

Van de 1,5 miljoen tekenbeten die er jaarlijks in Nederland plaatsvinden, gebeurt dat gemiddeld 500.000 keer in de tuin, becijferden het RIVM en de universiteit. De ziekte van Lyme uit zich onder meer in gewrichts-, huid-, zenuw-, of hartklachten.

In het bos zitten wel vier tot tien keer zoveel teken als in tuinen, maar omdat een tuin intensiever wordt gebruikt, neemt de kans op een beet daar toe. Volgens Van Vliet toont de telling ook aan dat de teken niet alleen in tuinen in bosrijke omgeving worden aangetroffen, maar ook in stedelijke gebieden.

Tekencheck

Eerder werd gedacht dat er geen teken in kort gemaaid gras zouden zitten, maar ruim een kwart van de teken werd gevonden in kort gras. Zelfs op gazons die dagelijks met een robotmaaier worden bijgehouden, zijn volgens Van Vliet veel teken gevonden. "We dachten eigenlijk, ze zitten vooral in de borders en onder struiken."

Daarom waarschuwt de bioloog. "De slogan die we al jaren bij de Week van de Teek gebruiken 'Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen' geldt dus zeker ook voor de tuin." Volgens hem kun je dat het beste 's avonds doen bij het tandenpoetsen.