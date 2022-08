Senaat akkoord met miljardeninvesteringsplan Biden

De Amerikaanse Senaat heeft met één stem verschil zijn goedkeuring gegeven aan een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Kamala Harris gaf de doorslag, het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 tegen aangenomen. De Inflation Reduction Act omvat de grootste investering in klimaatmaatregelen uit de Amerikaanse geschiedenis. Het Huis van Afgevaardigden buigt zich naar verwachting komende vrijdag over de wet.

Met het pakket maatregelen is 700 miljard dollar gemoeid, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor klimaat- en milieumaatregelen. Ook worden er grote bedragen gestoken in zorgverzekeringen, lagere medicijnprijzen en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het pakket wordt gefinancierd door de instelling van een minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven en het allerrijkste deel van de bevolking.

De steun in de Senaat voor het wetsvoorstel wordt gezien als een grote overwinning voor president Biden, die tot dusver weinig van zijn voornemens wist te realiseren. Pas afgelopen vrijdag werden de Democratische senatoren, die precies de helft van de zetels in de Senaat in handen hebben, het eens over de investeringsvoorstellen. Twee conservatieve Democratische senatoren, Joe Manchin en Kyrsten Sinema, lagen lange tijd dwars. Ze vonden de klimaatmaatregelen te ver gaan en maakten bezwaar tegen de belastingverhoging.