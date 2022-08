Oostenrijk wil online haat strenger aanpakken na zelfdoding arts

Oostenrijk gaat uitingen van haat en bedreiging via internet strenger aanpakken in reactie op de zelfdoding van een bedreigde arts. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken willen de politie en het Openbaar Ministerie meer middelen en mogelijkheden geven om bedreigingen te onderzoeken en de daders aan te pakken. Regeringspartij ÖVP dringt erop aan dat er een speciale openbaar aanklager komt om online haat en bedreiging aan te pakken.

Minister Alma Zadic van Justitie (Die Grünen) is volgens de partijleider van de ÖVP, Laura Sachslehner "gemaand om eindelijk op te treden". Zadic zei gisteren dat het onderzoek vaak veel te lang duurt en dat dit voor slachtoffers extreem belastend is. Zij wil nadrukkelijk ook de politie bij de opsporing betrekken.

Arts Lisa-Maria Kellermayr (36) uit Seewalchen was een van de prominente figuren van de coronabestrijding in Oostenrijk. Ze gaf geregeld uitleg in de media, onder meer over het belang van vaccineren.