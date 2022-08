Atoomwaakhond: kans op kernramp reëel bij aanhoudende beschietingen Zaporizja

De internationale atoomwaakhond IAEA maakt zich ernstig zorgen om beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Alle militaire activiteiten rondom de kerncentrale moeten stoppen, anders bestaat een "zeer reëel gevaar" op een nucleaire ramp, zegt directeur-generaal Rafael Grossi in een verklaring .

Vrijdag raakten stroomkabels van de grootste kerncentrale van Oekraïne en heel Europa beschadigd door artillerievuur. Volgens de eigenaar van de centrale moest een van de krachtbronnen worden uitgeschakeld vanwege de schade, waardoor het veilig opereren van de kerncentrale in het geding is. De operatie van de centrale is in handen van Oekraïens personeel, dat onder Russisch bewind moet werken.