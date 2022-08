Taiwan vuurt lichtkogels af om drones af te schrikken boven eilanden

In beide regio's, die vlak bij de kustlijn van China liggen, staan Taiwanese militairen in de hoogste staat van paraatheid. China begon donderdag aan een grootschalige militaire oefening in reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. Dat bezoek was tegen het zere been van China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt en het bezoek van Pelosi opvatte als een provocatie.