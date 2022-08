ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:49 Nijmegen mag studenten niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag

De gemeente Nijmegen mag niet alle studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een student. De uitspraak kan gevolgen hebben voor studenten in het hele land.

Omdat de woonsituatie van studenten sterk uiteenloopt, had minister Schouten gemeenten geadviseerd om ze allemaal uit te sluiten van de energietoeslag. Ongeveer de helft van de studenten woont nog thuis en veel uitwonende studenten betalen een kamerprijs inclusief energiekosten. Volgens Schouten is de individuele bijzondere bijstand daarom een geschikter middel om studenten te compenseren.

Dat oordeel kwam de minister op forse kritiek van juristen te staan en ook de rechter ziet dat dus anders. Door studenten uit te sluiten houden gemeenten geen rekening met hun feitelijke woonsituatie en gaan ze voorbij aan het doel van de wet, luidde het oordeel van de rechter.

'Precedent voor hele land'

"Onder studenten bevinden zich ook huishoudens of alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie bevinden als niet-studenten die wél in aanmerking komen voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag", aldus de rechter. Door studenten uit te sluiten wordt er volgens de rechtbank een onterecht onderscheid gecreëerd en komen studenten als groep onterecht niet in aanmerking voor de compensatie.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de uitspraak. "Dit is een belangrijk moment voor studenten in heel Nederland", zegt voorzitter Joram van Velzen. "Er wordt nu letterlijk gezegd dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de toeslag. Niet alleen in Nijmegen, maar ook in andere steden hebben zij dus recht op compensatie."

De gemeente Zwolle had eerder al bepaald dat studenten in de stad wél recht hebben op een energietoeslag.