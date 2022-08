Man krijgt waarschuwing voor ophangen antisemitisch spandoek in Haaksbergen

Wel strafbaar, geen straf

In beide gevallen heeft de man volgens het OM strafbaar gehandeld, maar toch krijgt hij geen straf. Het OM vindt dat gezien "de persoonlijke omstandigheden" van de man niet passend. Die omstandigheden worden niet toegelicht. De man krijgt wel een waarschuwing: als hij binnen een jaar nog een keer de fout in gaat wordt hij alsnog vervolgd.

De man zei eerder tegen RTV Oost dat hij niet wist dat hij een antisemitisch spandoek had opgehangen. "De spandoeken hingen er omdat ik helemaal klaar was met het beleid, met het regime. Ik vind het verschrikkelijk wat de Joden in de oorlog is aangedaan. Dat mag nooit weer gebeuren. Geen uitsluitingen."