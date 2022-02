Politie haalt antisemitisch spandoek weg van balkon in Haaksbergen

Burgemeester Welten van Haaksbergen zei eerder deze week tegen Tubantia dat het spandoek met de karikatuur smakeloos en ongepast was, maar dat het onzeker was of het ook de wet overtrad. Al snel daarna kwam het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) daartegen in het geweer: "Het hangt opzichtig in het openbaar, met een overduidelijke antisemitische karikatuur. Dat is strafbaar", aldus de organisatie op sociale media.

De inwoner die de spandoeken ophing, zei eerder tegen Tubantia dat hij die pas zou weghalen "als dat idiote gedoe met die QR-codes ophoudt. Als dat niet gebeurt, blijven ze hangen. Sterker nog, dan konden de teksten weleens grimmiger worden."