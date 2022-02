Gemeente Haaksbergen wil af van antisemitisch coronaspandoek

Burgemeester Welten van Haaksbergen zei gisteren nog tegen regiokrant Tubantia dat er wat hem betreft geen sprake is van antisemitisme. Een juridische grond om het spandoek weg te (laten) halen, zou daardoor ontbreken. Het CIDI is het daarmee niet eens. "Het hangt opzichtig in het openbaar, met een overduidelijk antisemitische karikatuur. Dat is strafbaar", stelt de organisatie.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt vandaag dat hij wel degelijk vindt dat het spandoek weg moet. Er is contact met het Openbaar Ministerie over hoe dat kan gebeuren. "Het spandoek is zeer ongepast en wij zien aanleiding om aangifte te doen. Maar mogelijk kan het ook op een andere manier worden opgelost, daarover zijn we nog met het OM in overleg."

Nazipropaganda

Aron Vrieler van het CIDI noemt de afbeelding van de handenwrijvende Jood een verwijzing naar Der ewige Jude, de eeuwige Jood, uit de nazipropaganda. "Dit hoort vanwege de betekenis van het symbool niet in de openbaarheid thuis. Ik weet heel zeker dat het Openbaar Ministerie dit in principe strafbaar zou stellen."

Ook Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner ziet de strafbaarheid: "Er zitten allerlei stereotypen in de afbeelding, zoals de haakneus. En in het wetboek van strafrecht staat dat het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, geaardheid of handicap, strafbaar is. In mijn ogen kom je daar in dit geval wel aan."

Verdoner heeft vanochtend een gesprek gehad met burgemeester Welten en hem uitgelegd waarom de afbeelding wel antisemitisch en dus strafbaar is. "Ik heb hem geadviseerd om verdere stappen te ondernemen."

Tegen de QR-code

De Haaksbergenaar heeft twee spandoeken aan zijn balkon gehangen omdat hij fel gekeerd is tegen de coronamaatregelen. "QRankjorum!!!", valt er te lezen en "tirannen, schoften en asocialen voor de tribunalen...".

Tegen Tubantia zegt de man dat hij de spandoeken pas weghaalt "als dat idiote gedoe met die QR-codes ophoudt". "Als dat niet gebeurt, blijven ze hangen. Sterker nog, dan konden de teksten wel eens grimmiger worden."