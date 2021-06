Joodse gemeenschap start campagne tegen antisemitisme

De Joodse gemeenschap begint met onder meer posters in abri's een campagne tegen antisemitisme. Aanleiding is het toenemende aantal antisemitische incidenten dat de gemeenschap ziet.

"Mensen die met een keppel of davidster over straat willen lopen, moeten zich gewoon veilig genoeg voelen om dat te kunnen doen", zegt een woordvoerder van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), een van de initiatiefnemers van de campagne.

Het aantal gemelde incidenten liep op toen het conflict tussen Israël en Gaza oplaaide; het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde in mei in één week ongeveer 15 procent van het aantal gemelde incidenten dat normaal in een jaar wordt geregistreerd. Het CIDI schreef dat "verschillende Joodse instellingen onder racistische haatberichten werden bedolven".

"Bij demonstraties worden bijvoorbeeld dingen geroepen", zegt de woordvoerder van de NIHS. "Antisemitisme is natuurlijk van alle tijden, maar we horen de laatste tijd steeds vaker dat mensen hun keppel afzetten in de trein of openbare ruimtes, uit angst om onheus bejegend te worden."

'Zelf onze stem laten horen'

De campagne is een initiatief van drie Joodse gemeenten: de NIHS, de Portugees-Israëlitische Gemeente en de Liberaal Joodse Gemeente. Dankzij crowdfunding wordt de campagne niet alleen in Amsterdam, maar ook in Haarlem, Den Haag en Rotterdam gevoerd. "Er wordt vaak verwacht dat de overheid sterker tegen antisemitisme optreedt, maar in dit geval vinden we als gemeenschap dat we zelf onze stem moeten laten horen. Net als iedereen in Nederland, moeten Joden de vrijheid hebben om te kunnen zijn wie ze zijn."