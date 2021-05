Joods monument in Cuijk beklad met verf en tekst 'free Palestina'

Het Joods monument in Cuijk is beklad met witte verf en de tekst 'free Palestina'. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen.

Het lijkt erop dat de actie verband houdt met het begin deze week opgevlamde conflict tussen Israël en Hamas in de Gazastrook.

Op het monument, dat is ingemetseld in de muur van de voormalige synagoge in de Brabantse plaats, staat de tekst "tussen 1940 en 1945 werden zij uit ons midden weggehaald omdat zij Jood waren". In het monument zijn de namen gegraveerd van dertien Joden uit Cuijk, die in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord.

Bezorgdheid

Directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft sinds de toename van de spanningen tussen Israël en de Palestijnen geen andere berichten ontvangen over monumenten die zijn beklad of beschimpt, maar mensen binnen de Joodse gemeenschap zijn volgens haar wel bezorgd over mogelijke incidenten.

"Wij moeten voortdurend uitleggen: Joden in Nederland zijn Nederlandse Joden en die zijn niet verantwoordelijk voor de gebeurtenissen ergens anders", zegt ze.

"Het importeren van het conflict en mensen er op deze manier bij betrekken, is een gevaarlijke en zorgelijke ontwikkeling. Dat verklaart ook waarom het nodig is Joodse instellingen te beveiligen, wat ook een ongehoorde zaak is."