Apenpokkenuitbraak in de VS uitgeroepen tot nationale noodtoestand

Vervelende symptomen, maar zelden dodelijk

Het apenpokkenvirus werd voor het eerst bij mensen vastgesteld in 1970 in de Democratische Republiek Congo. De verschijnselen lijken volgens het RIVM op die van pokken, maar het ziekteverloop is iets milder.

Het begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Na een tot drie dagen verschijnen er vlekken op de huid. Deze huiduitslag gaat over in blaasjes.

De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk. Geïnfecteerde mensen moeten in isolatie, maar contacten hoeven niet in quarantaine, zoals eerder het advies was. Lees hier meer over de risico's.