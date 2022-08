Amerikaanse basketbalster Griner in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel

Correspondent Iris de Graaf:

"De straf die Griner opgelegd heeft gekregen is uitzonderlijk hoog - zelfs voor Russische maatstaven. Ook in de Russische media wordt daarover bericht. Normaal gesproken komt men er in dit soort 'lichte' zaken met een hoge boete of een paar maanden gevangenisstraf vanaf.

Dat lijkt te illustreren dat Griner onderdeel is geworden van een groter, diplomatiek spel; oftewel gijzeldiplomatie. Het is niet ongebruikelijk in Rusland dat prominente mensen op basis van verzonnen of zwaar overdreven overtredingen voor lange tijd worden vastgezet om mogelijk ingezet te worden bij een gevangenenruil.

Dat zou in dit geval gaan om Viktor Bout, die vastzit in de VS. Rusland zou hem willen ruilen voor Paul Whelan en Brittney Griner. Whelan zit een celstraf van 16 jaar uit in Rusland. Met de 9 jaar die Griner nu opgelegd heeft gekregen zouden hun straffen samen een equivalent zijn van de 25 jaar die Bout in de VS uitzit."