Russen houden superster vrouwenbasketbal VS Brittney Griner langer vast

Een Russisch orgaan dat toeziet op naleving van rechten van gevangenen zei tegen persbureau Tass dat Griner haar cel deelt met twee Russische vrouwen die van drugsdelicten worden verdacht. Ze spreken Engels en zouden Griner helpen in het contact met het gevangenispersoneel en boeken voor haar geregeld hebben: een van de Russische schrijver Dostojevski en een over de Rolling Stones.

"Het enige probleem is haar lengte", zei een woordvoerder. "De bedden in de cel zijn duidelijk voor minder lange personen bedoeld." Griner is 2,06 meter lang.

Olympisch goud

Griner speelt bij Phoenix Mercury en is een wereldster. Ze won twee keer goud met het Amerikaanse olympische team. In de maanden dat er in de VS niet wordt gespeeld, basketbalt Griner in Rusland. Ze verdient daar meer dan 1 miljoen dollar per seizoen mee. In de VS geldt een salarisplafond van iets meer dan 200.000 dollar.