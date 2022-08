Reddingsactie afgebrande monumentale boom Eindhoven: 'Alles geven wat nodig is'

In Eindhoven is een team specialisten van Stichting Wereldboom begonnen met het herstel van een monumentale boom die vorige week in brand stond. Met de werkzaamheden hoopt de stichting dat de 262 jaar oude boom gered kan worden.

De boom, een plataan, staat bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en is een van de oudste bomen van Nederland. Vorige week brak er brand uit in natuurgebied Het Wasven, waar de boom staat. Er raakte niemand gewond, maar de boom liep zware schade op.

Hoogwaardige compost

Twee scenario's mogelijk

"We hopen dat de boom zich door ons werk vanuit de takken aan de top herstelt. Als dat niet lukt omdat de stam dood is, richten we ons op het wortelstelsel dat nog gezond is. Als dat lukt is de boom over 40 jaar herrezen uit de dood als een 'nieuwe' gezonde boom."