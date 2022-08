Drie tieners opgepakt voor in brand steken monumentale boom Eindhoven

In samenwerking met

De politie heeft drie tieners aangehouden op verdenking van het in brand steken van een van de oudste bomen van Nederland. Bij de brand in Eindhoven vielen geen gewonden, maar de monumentale boom raakte zwaar beschadigd.

Vorige week brak er brand uit in natuurgebied Het Wasven, waar de boom staat. Meteen na de brand ging de politie er al van uit dat het vuur was aangestoken, schrijft Omroep Brabant .

262 jaar geleden geplant

De boom, een plataan, staat bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en is 262 jaar geleden geplant. Door de brand raakte de stam en een gedeelte van de schors beschadigd. De brand leidde volgens Omroep Brabant bij buurtbewoners tot veel verontwaardiging en verdriet.

Een beheerder van het natuurgebied zei eerder tegen de regionale omroep dat er toch hoop is dat de boom het zal overleven. Om die kansen te vergroten, is een doneeractie gestart. Daarmee is inmiddels al ruim 6000 euro opgehaald.