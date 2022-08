Iraakse geestelijke al-Sadr dreigt met aanhoudende bezetting omgeving parlement

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr blijven het gebied rondom het Iraakse parlement in Bagdad bezetten tot hun eisen zijn ingewilligd. Dat heeft al-Sadr gezegd in een eerste publieke optreden sinds het parlement afgelopen zaterdag bestormd werd .

De Iraakse politiek verkeert in een diepe crisis door onderlinge onenigheid in verschillende groeperingen. Sinds Saddam Hoessein in 2003 werd verdreven, leveren sjiieten de premier, Koerden de president en soennieten de voorzitter van het parlement. Maar na de verkiezingen in oktober vorig jaar is er nog geen overeenstemming bereikt over de vraag wie die functies moeten vervullen.