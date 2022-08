EPA

NOS Nieuws • gisteren, 20:22 Opnieuw gevechten rond Nagorno-Karabach, drie militairen omgekomen

Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach lijkt te zijn opgelaaid. Bij gevechten zijn drie militairen om het leven gekomen.

De gevechten vonden plaats in de Lachin-corridor, een strook land die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. Twee Armeense militairen kwamen om en veertien anderen raakten gewond, meldt het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan werd één soldaat gedood, stelt het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe.

Het Russische ministerie van Defensie, dat een vredesmacht van circa 2000 manschappen in het gebied heeft gestationeerd, constateert dat de situatie is verslechterd. Volgens het Russische staatspersbureau Interfax is het staakt-het-vuren door de Azerbeidzjaanse militairen ten minste een keer geschonden.

In april kwamen Armenië en Azerbeidzjan overeen om vredesbesprekingen te voeren over de enclave, die al jaren een bron is van conflict. Vorige maand voerden de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen daarover besprekingen in Georgië.

Van wie? Armenië en Azerbeidzjan maken beide aanspraak op Nagorno-Karabach, dat in de zuidelijke Kaukasus ligt. Internationaal wordt het erkend als deel van Azerbeidzjan. In de jaren 90 splitste Nagorno-Karabach zich met behulp van Armenië af. Twee jaar geleden veroverde Azerbeidzjan gebieden die het destijds was kwijtgeraakt. Het Azerbeidzjaanse leger wordt gesteund door bondgenoot Turkije, de etnische Armenen in de enclave door Armenië. Rusland trad in het verleden meermaals op als bemiddelende partij.

In 2020 vond een zes weken durende oorlog plaats in het gebied, die aan meer dan 6500 mensen het leven kostte. Azerbeidzjan wist toen de controle over een groot deel van de enclave terug te krijgen. Uiteindelijk tekenden de strijdende partijen onder leiding van Rusland een wapenstilstand.

Vorig jaar laaide het conflict opnieuw op en kwamen twee Armeense militaire bases in handen van Azerbeidzjan. Na tussenkomst van Rusland werden de gevechten beëindigd.

Nagorno-Karabach na de wapenstilstand op 1 december 2020:

NOS