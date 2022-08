Waterpeil in Rijn zakt deze maand naar uitzonderlijk lage stand

Het waterpeil van de Rijn is momenteel uitzonderlijk laag. De afvoer van de rivier bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenstroomt, zakt halverwege deze maand naar een stand die de afgelopen 100 jaar maar twee keer eerder is voorgekomen.

De afvoer van de Rijn zal deze week zakken onder de 800 kubieke meter per seconde en daarna nog verder, naar minder dan 750 kubieke meter per seconde, blijkt uit de droogtemonitor van Rijkswaterstaat.

Deze uitzonderlijk lage waterstand heeft grote gevolgen voor de watervoorziening in Nederland. De landelijke commissie waterverdeling komt morgen samen om te kijken naar mogelijke maatregelen.

Smalle vaargeul

Recent werden er al maatregelen ingesteld voor de scheepvaart op grote rivieren. Zo is er voor delen van de IJssel een passeerverbod ingesteld. Op sommige plekken is de vaargeul zo smal geworden, waardoor er nog maar één schip tegelijkertijd doorheen mag. Ook wordt er bij sluizen minder vaak geschut (het proces waarbij een schip in een sluis naar een ander waterniveau wordt verplaatst).