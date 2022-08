Flickr.com/Louise Helen

NOS Nieuws • vandaag, 11:25 Voor het eerst wolvenwelpen gezien buiten Veluwe

Voor het eerst zijn in Nederland wolvenwelpen gezien buiten de Veluwe. In de regio Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe werden drie welpjes gespot via een wildcamera.

De afgelopen maanden werd in het gebied meerdere keren een mannetjeswolf en een vrouwtjeswolf samen gezien op wildcamera's. De welpen zijn hoogstwaarschijnlijk van hen. De vrouwelijke wolf komt uit een roedel uit Duitsland. Vorig jaar april werd voor het eerst dna-materiaal van haar gevonden in Nederland. Van het mannetje werd vorig jaar september voor het eerst vastgesteld dat hij in ons land was.

Dierecoloog Dick Klees bekijkt alle waarnemingen van wolven in Nederland via het Wolvenmeldpunt. Hij was weinig verrast door de beelden van de welpen. "Ik verwachtte wel dat er jongen zouden komen, want het wolvenpaar in Drenthe-Friesland zit er al een tijdje. Maar het gebeurt niet altijd. We hebben ook wolven op de Veluwe gehad waarbij niets gebeurde."

'Laat de welpjes met rust'

Het Wolvenmeldpunt roept mensen in het gebied op om de welpen en hun ouders met rust te laten. Zo is het mogelijk dat de wolfjes of ouders bij verstoring in paniek wegrennen en dan op een weg terecht komen en aangereden worden. Dat is ook een van de redenen dat het Wolvenmeldpunt en Bij12, een organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van natuurbeleid, niet de exacte locatie van de wolvenfamilie wil delen.

In totaal zijn er nu voor zover bekend drie wolvenroedels (ouders met hun jongen) in Nederland. Twee op de Veluwe en nu dus eentje in het gebied op de grens tussen Friesland en Drenthe.

De jonge wolven van het laatstgenoemde nest zijn nu zo'n drie maanden oud. Dat betekent dat ze nog volledig van hun ouders afhankelijk zijn. Ze jagen zelf nog niet en blijven de hele dag op een zogenoemd rendez-vouspunt bij elkaar om te spelen en te slapen en te wachten tot hun ouders met voedsel terugkomen.

Klees: "De ouders jagen vooral op reeën, aangevuld met hazen en konijnen." Pas als ze één jaar zijn, gaan de welpen zelf ook jagen. Niet veel later vertrekken de inmiddels volgroeide wolven en gaan ze op zoek naar hun eigen territorium.

'Roedel richt zich niet op schapen, maar op natuurlijke prooien'

Schapenhouders in Drenthe zijn bezorgd over de komst van de wolven omdat hun kuddes regelmatig worden aangevallen. Toch denkt Klees dat deze wolven niet op schapen jagen. "Bij een roedel werkt het anders dan bij wolven die alleen zwerven. Die gaan voor makkelijke prooien zoals schapen. Maar als wolven zich eenmaal in een gebied vestigen, gaat het doden van schapen er helemaal af en richten ze zich op natuurlijke prooien."

Dat in hetzelfde gebied van de roedel op dit moment meer wolven zitten, acht de dierenecoloog onwaarschijnlijk. De intolerantie van een roedel tegen zwervende wolven is heel groot, zegt hij. "Als een zwervende wolf in het gebied van de roedel komt, wordt hij doodgebeten. Maar de kans dat dat gebeurt is niet groot. Wolven vermijden vechtpartijen liever, dus als een zwervende wolf ruikt dat het gebied met een andere geur gemarkeerd is, dan blijft hij weg."