Hoe word je de langstzittende premier van Nederland?

Politiek verslaggever Wilma Borgman:

"Het is de vraag hoe lang Rutte zijn positie kan behouden. Toen hij aantrad had hij veel goodwill. Mensen vonden hem een verademing, na jaren Balkenende. Maar die glans is er wel van af. Zijn grote kracht was altijd dat hij met iedereen kon samenwerken, maar het sentiment om Rutte is omgeslagen na de verkiezingen van 2021 (nota bene de meest afgetekende overwinning in zijn carrière).

Eerst was er het 1 april-debat, waarin het vertrouwen in Rutte ter discussie stond, daarna volgde de langste formatie ooit. Daardoor zijn verhoudingen met de Tweede Kamer flink verstoord geraakt. De oppositie is hem beu en daardoor is hij minder effectief geworden als premier.

Ook binnen zijn partij is zijn gezag aan het afbrokkelen. Ik spreek nauwelijks nog VVD'ers die denken of willen dat hij na deze kabinetsperiode nog doorgaat. Op het congres op 11 juni werden verschillende kritische moties aangenomen. Dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar geweest. Ook daaraan zie je dat Ruttes positie aan het veranderen is. Er wordt wel gezegd dat er geen opvolgers zijn in de VVD, maar daar ben ik het niet mee eens. Iemand als minister Dilan Yesilgöz, bijvoorbeeld, is heel populair."