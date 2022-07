NOS/Rop Zoutberg

NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Na jaren van corona kan het weer: op familiebezoek naar Marokko Samira Jadir correspondent Marokko Samira Jadir correspondent Marokko

Door corona konden Marokkanen in Europa de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks het Noord-Afrikaanse land bezoeken. Het grensverkeer tussen Tanger in Marokko en het Spaanse Algeciras lag goeddeels stil.

Hoe anders is dat nu. Naar verwachting wordt dit het drukste weekend van deze zomervakantie. Bij de Spaanse haven van Algeciras staan weer rijen auto's te wachten op de veerboot die ze naar Tanger moet brengen.

De Marokkaanse autoriteiten verwachten dat er dit jaar ongeveer 1,5 miljoen toeristen via deze route het land zullen bezoeken. De piek van dit weekend bestaat uit zowel vakantiegangers die terugkeren naar Europa als reizigers die juist aan hun vakantie in Marokko beginnen. De Nederlandse vakantiegangers zijn vooral in het noorden van Marokko te vinden, voor velen een reis van in totaal 72 uur.

'Deel van je leven'

"De reis begint voor mij al wanneer ik de deur achter me dichttrek", zegt Abdeslam Chentouf uit Eindhoven. "Marokko is net als je moeder, het is een deel van je leven." In tegenstelling tot een paar weken geleden verlopen de overtochten nu soepel. Eerder bleek dat de havens niet helemaal berekend waren op de toestroom van de vele toeristen: er was chaos en er waren urenlange wachttijden.

Marokkaanse Europeanen op de boot zijn blij dat ze weer naar Marokko kunnen:

3:25 Eindelijk weer naar Marokko: 'Het is een deel van je leven'

Vroeger verliep de reis anders. Grote gezinnen gingen in een busje vol met cadeaus op weg om familieleden in Marokko blij te maken. Geslapen werd er op het parkeerterrein van een Frans of Spaans pompstation. Maar nu slapen de mensen, als het even kan, onderweg in een hotel.

Op de boot van Algeciras naar Tanger vertelt een Frans-Marokkaanse vrouw over hoe de vooruitgang van de Europese Marokkanen terug te zien is in de manier waarop zij tegenwoordig naar Marokko reizen. Zichtbaar geëmotioneerd vertelt ze: "Onze ouders zijn voor onze toekomst naar Europa vertrokken, en door naar Marokko af te reizen in oude bussen wilden ze dat we onze afkomst niet zouden vergeten."

Moeilijke jaren

De jaarlijkse toeristenstroom leidt tot een flinke inkomstenbron voor Marokko. Vlak bij de beroemde Cinema Rif in Tanger vertelt verkoper Mourad dat hij blij is met de komst van Europese Marokkanen. Hij verkoopt onder andere khandoura's, kleurrijke jurken die vooral thuis worden gedragen. Een populair kledingstuk dat veel aan toeristen wordt verkocht. "De afgelopen drie jaar waren moeilijk. We hadden weinig inkomsten. De komst van mensen uit 'elgarish' (buitenland) brengt hoop."

Met de inkomsten van deze zomer kunnen de verkopers in ieder geval weer een paar maanden rond komen.

Dat mensen zich op hun vakantie voorbereiden, ziet ook Fatima El Kaddouri. In Tanger runt ze al een paar jaar haar eigen tandenbleekpraktijk. Sinds kort geeft ze in haar online video's ook adviezen aan vakantiegangers over Marokko. Ze krijgt voornamelijk vragen van vrouwen uit Nederland, die bijvoorbeeld willen weten waar ze terechtkunnen als ze willen zwemmen of als hun kind ziek wordt.

"Met alle liefde licht ik mensen voor over de plekken in Marokko waar ze het beste naartoe kunnen gaan. Als je hier niet woont of de taal niet goed spreekt, kan het lastig zijn." Fatima kijkt enorm uit naar de komst van alle bezoekers. "Je ziet in het centrum van Tanger meteen wie er uit Nederland komt", vertelt ze lachend.

Voor Samir Benallal uit Utrecht heeft reizen naar het Noord-Afrikaanse land ook een ander doel. Samen met een vriend beheert hij Rif Archives, een educatieve onderzoekswebsite die de geschiedenis van vooral het Rif-gebied in kaart brengt. Hij reist naar steden om te spreken met prominente personen en nazaten van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het land.

Of hij struint kleine boekhandels af op zoek naar geschiedschrijving waar volgens hem de diaspora weinig vanaf weet. "De meeste mensen uit de diaspora kennen dit land helaas alleen van de vakanties. We hebben een heel rijke geschiedenis en identiteit, maar je ziet dat zelfs de lokale bevolking hier geen aandacht aan schenkt."

De zomervakantie is voor de lokale Marokkanen vooral een tijd waarin ze veel geld kunnen verdienen. Door de recent gestegen prijzen voor voedsel en gas in het land is dat dan ook hard nodig.