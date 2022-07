AFP

Zangeres Kelis boos na lancering nieuw album Beyoncé: 'Mijn sample gebruikt'

Zangeres Kelis is boos op haar collega-zangeres Beyoncé. Op het nieuwe album van de Amerikaanse wereldster, Renaissance, zou een sample van Kelis te horen zijn en dat was vooraf niet overlegd met haar.

De sample in kwestie is een kort fragmentje uit het Kelis-nummer Get Along With You, dat te horen is in het nummer Energy op het nieuwe album van Beyoncé. Een fanpagina van Kelis deelde de observatie gisteren.

Kelis zegt op Instagram geschokt te zijn "door het gebrek aan respect". Maar ze is vooral boos vanwege het feit dat Beyoncé haar niet eerder op de hoogte had gesteld, schrijft ze. "Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar. Het is niet zo moeilijk om contact met me te zoeken", zegt de zangeres.

Het nummer waaruit een sample gebruikt zou zijn:

Uitgelekt

Renaissance is het zevende album van Beyoncé. Het duurde zes jaar voordat het werd uitgebracht. Vandaag is het officieel te beluisteren maar het album lekte woensdag al uit. Mogelijk is de te vroege verkoop van albums in Europa oorzaak van het lek.

Beyoncé baalde dat haar album vroegtijdig te beluisteren was, maar zei wel blij te zijn met de eerste positieve feedback van haar fans: "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt".

Columbia Records, distributeur van het album, heeft nog niet op het lek gereageerd. In 2011 lekte album 4 ook al uit, het vierde studioalbum van Beyoncé.

In de VS kwam Renaissance direct bovenaan de verkoophitlijst van iTunes te staan.

I'm That Girl, het eerste nummer van het nieuwe album: