Amerikaanse zangeres Lizzo past nummer aan na kritiek over woord 'spastisch'

De Amerikaanse zangeres Lizzo heeft haar nummer Grrrls aangepast na kritiek over het gebruik van het woord 'spastisch'.

De single, die vorige week vrijdag uitkwam, bevat de tekst: Do you see this shit? I'ma spazz. I'm about to knock somebody out (zie je deze shit, ik word spastisch. Ik ga iemand slaan).

Met I'ma spazz wordt in straattaal bedoeld dat iemand kwaad wordt of dat iemand rare dingen zegt of doet op ongepaste momenten. Het gebruik in deze context wordt echter door mensen met spasticiteit als beledigend ervaren.

Direct na het uitkomen van Grrrls, werd de zangeres door een deel van haar fans en een aantal Amerikanen met een fysieke beperking opgeroepen om het nummer aan te passen. Nu heeft ze de tekst dus aangepast.

'Geluisterd naar de kritiek'

De tekst I'ma spazz is vervangen door Hold me back (houd mij tegen). In een verklaring zegt de zangeres hierover dat ze geluisterd heeft naar de kritiek en dat het nooit haar intentie was "om gebruik van denigrerende taal aan te moedigen".

"Als een dikke, zwarte vrouw in Amerika heb ik vaak pijnlijke woorden mijn kant opgeslingerd gekregen", verklaart Lizzo. "Dus ik begrijp welke kracht woorden kunnen hebben, of dat nou opzettelijk of onopzettelijk gebeurt."

Beluister de nieuwe versie van het lied, zonder de mogelijk aanstootgevende tekst hier: