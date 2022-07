Zeker 16 doden door overstromingen in Amerikaanse staat Kentucky

De gouverneur van Kentucky heeft in delen van de staat de noodtoestand uitgeroepen. "Deze overstromingen zijn zo dodelijk en hebben ons zo hard geraakt, we hebben nog nooit eerder zoiets meegemaakt", zegt hij.

Door het noodweer zijn rivieren buiten hun oevers getreden en staan hele dorpen onder water. Wegen zijn weggevaagd, bruggen zijn ingestort en auto's worden door de stroming meegenomen. Veel huishoudens hebben geen elektriciteit of telefoonverbinding meer, waardoor het moeilijk is het aantal slachtoffers in kaart te brengen.

Reddingsteams evacueren mensen uit het ondergelopen gebied. Met boten en helikopters zijn al honderden inwoners gered. De gouverneur zegt dat de reddingsoperatie nog lang niet klaar is: "Er is zoveel water en de stroming is zo sterk dat het onveilig is voor reddingswerkers om naar bepaalde gebieden te gaan."