Opnieuw explosie bij huis in Hoef en Haag, twee straten ontruimd

In Hoef en Haag, bij Vianen, is opnieuw een explosie geweest in een woonwijk. Niemand raakte gewond, meldt RTV Utrecht , maar de explosie heeft wel veel schade veroorzaakt.

De explosie was rond 04.00 uur bij een huis in de Hagesteinsestraat. Begin deze maand was er iets verderop in de wijk ook al een explosie bij een huis, maar de politie weet nog niet of er een verband is. De politie kan ook nog niet zeggen wat de oorzaak is van de explosie van afgelopen nacht. "Er is ook een gaslucht geroken", zegt een politiewoordvoerder.