ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:56 Inflatie loopt weer op: 11,6 procent in juli

De inflatie is in juli opgelopen tot 11,6 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op basis van de Europese rekenmethode. Dat betekent dat de prijzen in juli gemiddeld 11,6 procent hoger lagen dan een jaar geleden.

Het is de eerste stijging van de inflatie sinds maart. Toen was de inflatie 11,7 procent, waarmee het vergelijkbaar was met de piek van de oliecrisis in de jaren 70. Sindsdien daalde de inflatie elke maand steeds wat.

Vorige maand, in juni, was de inflatie nog 9,9 procent.

Vooral energie

Vooral energie, inclusief motorbrandstoffen zoals benzine, droeg bij aan de stijging van de inflatie. Die prijzen lagen 68,4 procent hoger dan een jaar eerder. In juni was dat 59,7 procent.

Voedsel, drank en tabak waren in juli 10,1 procent duurder dan in juli vorig jaar. In juni was het 9,6 procent duurder dan een jaar eerder.

Volgende week publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek de inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode. Dan wordt meer duidelijk over welke producten in prijs zijn gestegen.

De Europese en Nederlandse rekenmethode Dit inflatiepercentage is berekend volgens de Europese prijsindex (HICP). De HICP is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen de nationale Consumentenprijsindex (CPI) en de HICP (Geharmoniseerde Index Consumentenprijzen) is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop beide indexen gebaseerd zijn.