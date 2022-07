Privéfoto

NOS Nieuws • vandaag, 13:25 Op reis naar Syrië ondanks rood reisadvies: 'Mensen blijven nieuwsgierig'

Hoewel de oorlog er voortwoedt, komt het toerisme in Syrië langzaam weer op gang. Ook vanuit Nederland is het sinds kort mogelijk om een reis te boeken naar het land dat al meer dan tien jaar wordt verscheurd door oorlog.

CultureRoad uit Utrecht biedt als eerste Nederlandse reisbureau weer reizen aan naar Syrië. Volgens eigenaar Rik Brinks zijn delen van Syrië veilig genoeg om naartoe te reizen. Er zijn ervaren gidsen in het land waarmee hij samenwerkt, die toeristen in veilige gebieden rondleiden.

Hoewel volgens Brinks bepaalde delen in Syrië veilig zijn, is het reisadvies officieel rood. Dat betekent dat de Nederlandse overheid reizen naar het land als onveilig bestempelt. "Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe", valt te lezen op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die reizen naar landen met een rood of oranje reisadvies zijn in de meeste gevallen niet verzekerd, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Brinks zegt het reisadvies van het ministerie "zeer serieus" te nemen, maar vindt dat iedereen daar een eigen afweging in moet maken. "Het is een advies. Bovendien weten onze gidsen waar het wel veilig is en waar niet. Onveilige gebieden bezoeken we niet."

Historische plekken, verwoeste gebouwen

Homs en Aleppo zijn voorbeelden van steden die volgens Brinks wel bezocht kunnen worden. Ze zijn hard getroffen door het oorlogsgeweld, en dat is nog duidelijk zichtbaar. "Reizigers zullen natuurlijk naast authentieke historische plekken ook verwoeste gebouwen zien. Maar die horen nu helaas bij de moderne geschiedenis van Syrië", zegt Brinks in het NOS Radio 1 Journaal.

Verzekeren is overigens wel mogelijk legt Brinks uit, alleen niet bij Nederlandse bedrijven. Internationaal zijn er wel aanbieders die ook landen met een negatief reisadvies dekken.

Wij willen laten zien dat in die landen ook gewone mensen wonen zoals jij en ik. Rik Brinks, eigenaar reisbureau CultureRoad

CultureRoad organiseert ook tripjes naar andere bestemmingen die voor het leeuwendeel van de Nederlanders minder voor de hand liggen. Het gaat om landen als Angola, Pakistan en Venezuela. Syrië past in dat pakket, stelt Brinks. "Wij willen laten zien dat in die landen ook gewone mensen wonen zoals jij en ik. Die worden ook verliefd en trouwen en ze proberen, net als de meeste mensen hier, het beste van hun leven te maken."

Mensen in Syrië proberen het leven langzaam maar zeker weer op te pakken. Toerisme speelt daarin een belangrijke rol, vindt Brinks. Het geld dat toeristen uitgeven, komt zo veel mogelijk ten goede van de lokale bevolking door lokale restaurants en winkels te bezoeken. Toch belandt ook een deel van het geld in de zakken van het dictatoriale regime, bijvoorbeeld door visums.

Ontvoeringen

Er zijn ook delen van het land waar nog gevochten wordt. De reizen van CultureRoad doen die gebieden niet aan. "Er zijn bepaalde gebieden waar wij niet komen en we komen er ook niet in de buurt. Alleen waar onze lokale gidsen zich comfortabel voelen, gaan wij naartoe. Daar kunnen we alles bezoeken wat we willen", zegt Brinks.

De Nederlandse ambassade in Syrië is al tien jaar gesloten. Het ministerie kan daardoor toeristen die in de problemen komen niet of nauwelijks helpen. Er wordt onder meer gewaarschuwd voor ontvoeringen, waar ook toeristen het slachtoffer van kunnen worden.

AFP Het Romeinse theater in de Syrische historische stad Palmyra, beeld van eerder dit jaar

Maar volgens Brinks is er vraag naar dit soort reizen. Het gaat vaak om mensen die interesse in het land hebben, of die Syrië al voor de burgeroorlog bezochten. Voor de oorlog had het land een aantal toeristische trekpleisters, zoals de Romeinse ruïnes van Palmyra, die door terreurgroep IS deels zijn verwoest.

De volledige veiligheid van de reizigers is niet te garanderen, maar volgens Brinks geldt dat voor geen enkele reisbestemming. "Mensen blijven nieuwsgierig van aard en willen graag ontdekken. Daarom zijn bestemmingen als Mexico en Colombia tegenwoordig ook populair." Volgens Brinks is het voor de veiligheid belangrijk dat er met professionals wordt gewerkt.

"In Syrië staan de lokale gidsen in nauw contact met de veiligheidsdiensten. Dus we weten precies waar we naartoe kunnen gaan. En mocht de situatie veranderen, dan weten de gidsen het direct en passen we ons schema daarop aan. Maar tot nu toe is dat nooit nodig geweest."

Ondanks dat Brinks een positieve kant van Syrië wil laten zien, is hij niet blind voor alle verschrikkingen die de oorlog daar aanrichtte. Ook beseft hij dat sommigen een reis naar een door oorlog verscheurd land moreel discutabel vinden. "Natuurlijk vinden wij het verschrikkelijk wat er daar allemaal gebeurd is. Wat wij willen laten zien is dat er naast de beelden die we kennen uit de media ook veel moois te zien is."

In 2016, midden in de oorlog, lanceerde de Syrische regering al een promotiefilmpje voor de kustplaats Tartus: