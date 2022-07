Van der Plas zegt publieke optredens af na doodsbedreigingen

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) treedt tijdelijk niet meer op in de media en legt ook geen werkbezoeken meer af. "Heb voorlopig alles geschrapt", laat ze op Twitter weten.

Van der Plas heeft haar afspraken voor deze week en komend weekend afgezegd, omdat ze zich niet meer veilig voelt nadat ze meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. In een video zegt ze niet precies te kunnen zeggen wat er in de berichten staat. "Maar ik kan wel zeggen dat ze niet mals zijn en dat ze het hebben over 'de kogel' en dat soort dingen."