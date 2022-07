Hoge prijzen leiden tot recordwinst voor olie- en gasbedrijf Shell

Het bedrijf gaat de komende maanden voor 6 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Dat komt boven op de 8,5 miljard dollar aan eigen aandelen die het bedrijf in de eerste helft van dit jaar opkocht. Het inkopen van eigen aandelen geeft de beurskoers een steun in de rug.

Hoge prijzen

"Onze winsten zijn zeer aanzienlijk. Ik realiseer me dat", zegt bestuursvoorzitter Ben van Beurden in een toelichting op de cijfers. De hoge prijzen noemt hij een 'wereldwijd fenomeen' waar Shell niet veel aan kan doen. Aan het verdienen van geld hangt wel een verantwoordelijkheid, zegt hij.

"En die verantwoordelijkheid is dat we doorgaan met investeren in energieveiligheid, en dat doen we, en uiteraard in de energietransitie waardoor de samenlevingen waarin we actief zijn minder afhankelijk worden van de volatiliteit van olie en gas."