Miljardenwinst bij Shell ondanks kosten van terugtrekking uit Rusland

Energiemaatschappij Shell heeft in de eerste drie maanden van dit jaar flink geprofiteerd van de hoge olieprijs. Het bedrijf maakte 7,1 miljard dollar winst, omgerekend 6,7 miljard euro, en dit ondanks de afschrijving van 3,9 miljard dollar (3,67 miljard euro) die Shell moest boeken op zijn activiteiten in Rusland. Vanwege de oorlog trekt Shell zich terug uit dat land.

"De oorlog in Oekraïne is ten eerste een menselijke tragedie, maar heeft ook de wereldwijde energiemarkt opgeschud en laat zien dat betrouwbare en betaalbare energie niet voor lief genomen kan worden", aldus topman Ben van Beurden.

Vanwege de oorlog sluit Shell onder meer zijn honderden pompstations in Rusland en trekt het zich terug uit het grote olie- en gasproject Sakhalin 2 in het oosten van het land, ten noorden van Japan.

Prijs van vertrek uit Rusland

De hoge olie- en gasprijzen hebben de winst van alle olie- en gasbedrijven flink opgestuwd. De gemiddelde olieprijs lag in het eerste kwartaal 60 procent hoger dan een jaar eerder. De olie- en gasproductie was bij de meesten stevig en stabiel.

De sancties tegen Rusland hebben vier van de vijf grote oliebedrijven veel geld gekost, alleen het Amerikaanse Chevron ontsprong de miljardendans doordat het niet actief is in Rusland. De winst bij ExxonMobil is ten opzichte van een jaar eerder verdubbeld. Het Amerikaanse bedrijf verloor 3,4 miljard dollar op het staken van de activiteiten in Rusland.

Bij BP bedroeg de winst in het eerste kwartaal van 2021 4,9 miljard dollar, tegen het dieprode verlies van 20,4 miljard dollar van dit jaar, een rechtstreeks gevolg van de miljardenafschrijving van 25,5 miljard dollar op de Russische activiteiten. BP nam afscheid van het belang van 19,75 procent in de Russische oliereus Rosneft. Het Franse Total schreef 4,1 miljard dollar af op Rusland.

Een vergelijking van de vijf grote olie- en gasbedrijven: