AP

NOS Nieuws • gisteren, 21:04 Hoofdprijs in loterij VS niet gevallen, jackpot nu 1 miljard dollar

De hoofdprijs van de Mega Millions-loterij in de Verenigde Staten staat sinds woensdag (Nederlandse tijd) op 1,02 miljard dollar, omgerekend zo'n 1,01 miljard euro. Het is een van de hoogste prijzen die ooit door een Amerikaanse loterij in het vooruitzicht zijn gesteld.

De jackpot is zo groot geworden omdat er sinds de trekking van 15 april geen winnaar van de hoofdprijs was, ook al is er twee keer per week een trekking en zijn er sinds 15 april 29 trekkingen geweest.

Vorig jaar viel een prijs van 1,05 miljard dollar op loten van vier spelers in Michigan. De grootste Mega Millions-prijs was 1,537 miljard dollar. Die werd in 2018 gewonnen in South Carolina. Het hoogste gewonnen bedrag in een Amerikaanse loterij viel in 2016 in de Power Ball: 1,586 miljard dollar. Dat is nog altijd het recordbedrag voor een loterij in de VS.

Niet iedereen maakt kans op prijs

Niet alle spelers maken kans op het bedrag in de Mega Millions. Alleen mensen die ervoor kiezen om hun geld in termijnen te laten uitbetalen over een periode van 29 jaar komen in aanmerking. De mensen die deze optie niet hebben, kunnen ongeveer 602 miljoen dollar winnen bij de komende loterij. De kans op de hoofdprijs is hoe dan ook zeer klein: 1 op 302,5 miljoen.

Om mee te doen, moeten vijf nummers worden gekozen tussen de 1 en 70 en een Mega Ball-nummer tussen de 1 en 25. Mensen kunnen de nummers ook willekeurig laten kiezen. Als alle zes de nummers overeenkomen, win je de jackpot. Loten kosten 2 dollar. De volgende trekking in de Mega Millions-loterij is vrijdag.