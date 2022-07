AFP

NOS Nieuws • vandaag, 13:58 Als je Instagram opent, moet je denken dat het TikTok is Nando Kasteleijn redacteur Tech

Nando Kasteleijn redacteur Tech



Verander Instagram niet in TikTok, was de strekking van een bericht op Instagram dat deze week veel rondgaat. De post heeft al 2 miljoen likes en kreeg steun van Kylie Jenner (360 miljoen volgers op het platform) en Kim Kardashian (326 miljoen). Genoeg reden voor Instagram-baas Adam Mosseri om aan damage control te doen. Zijn boodschap: ja we testen een nieuw ontwerp, maar het is nog niet af.

Vanavond komen de nieuwe kwartaalcijfers van Instagrams moederbedrijf Meta. Het concern staat voor grote uitdagingen. Het bedrijf heeft onder meer last van een privacymaatregel van Apple, waardoor gepersonaliseerde advertenties minder effectief zijn. Dat kost miljarden dollars, al verwacht het bedrijf dit wel aan te kunnen. De grootste uitdaging voor Meta is de concurrentie.

Grote verandering

De oproep op Instagram en de reactie van Mosseri zijn exemplarisch voor een grote verandering waaraan binnen Meta wordt gewerkt. Simpel gesteld: TikTok is een enorme bedreiging voor Instagram en Facebook. De Chinese video-app is al heel groot, de nummer drie wereldwijd van sociale media, en de vrees groeit dat TikTok de platforms gaat overschaduwen.

De groei van TikTok in Nederland, vergeleken met Facebook en Instagram:

NOS De groei van TikTok in Nederland

De oplossing? TikTok op het hoofdkantoor van Meta door de kopieermachine halen.

Het is niet de eerste keer dat het schip wordt bijgestuurd. In 2016 was het Snapchat dat werd gezien als de grootste bedreiging. Vooral de verdwijnende berichten, die we nu allemaal kennen als Stories, werden gezien als revolutionair. Het model werd succesvol overgenomen in de vorm van Instagram Stories en daarna ook geïntroduceerd op Facebook; het zorgde er vooral voor dat gebruikers geen behoefte hadden om over te stappen.

Inzet: Reels

Destijds reageerde het bedrijf dus op tijd. Nu wil Meta hetzelfde bereiken met Reels. Zo heten de korte video's die zowel op Instagram als Facebook al heel belangrijk zijn en nog belangrijker worden. De Instagram-app zit er al vol mee en er loopt nu een test waarmee de app nog meer het uiterlijk van TikTok aanneemt.

Dat merk je direct: je kunt nu bij Instagram vrij snel langs berichten scrollen. TikTok zet je elke keer even 'stil'. Dat test Instagram nu ook. Allemaal manieren om het succes van de Chinese video-app na te bootsen.

Voor influencer Sakuraflor is TikTok inmiddels belangrijker dan Instagram:

1:38 Cosplayer Sakuraflor is op Tiktok veel groter dan op Instagram

Het betekent een belangrijke verandering voor een app die tien jaar geleden begon als platform voor het delen van foto's met leuke filters. Nu zegt Instagram-baas Adam Mosseri dat foto's weliswaar niet zullen verdwijnen, maar dat video wel steeds belangrijker wordt. Dat zal bepaalde makers aanspreken, maar zeker niet iedereen.

De auteur van het bericht waarin wordt opgeroepen Instagram niet te veranderen in TikTok, is fotograaf is van beroep. Die beroepsgroep gebruikt het platform als een portfolio voor hun werk, maar ziet zich steeds vaker genoodzaakt om iets met video te doen. De reden is simpel: het algoritme 'vindt' dat interessanter.

De grote verandering op Facebook is inmiddels ingezet. Vorige week kondigde het bedrijf aan dat gebruikers die straks de app openen uitkomen op een pagina die gericht is op 'ontdekking', met een hoofdrol voor video. Berichten van vrienden en familie zijn een tabje verplaatst. Het is een grote verandering voor het platform, dat vanaf het begin heeft gedraaid om de mensen om je heen. Die zijn niet weg, maar ze zijn duidelijk minder belangrijk in de strategie.

Een overlevingsmodus

De hele strategie van Meta draagt de kenmerken van een overlevingsmodus. En zo gedraagt topman Mark Zuckerberg zich nu ook: de doelen moeten agressiever. "Realistisch gezien is er een groep mensen [bij het bedrijf, red.] die hier niet hoort", zei hij volgens techsite The Verge eind juni. Ofwel: als je niet voldoende presteert, moet je weg.

Op de beurs maakt Meta moeilijke tijden door:

NOS De beurskoers van Meta sinds vorig jaar juli

Die boodschap, gecombineerd met de dalende aandelenkoers (medewerkers worden deels betaald in aandelen) zorgen voor onrust binnen het bedrijf. The Verge meldt dat uit onderzoek van Meta zelf blijkt dat een meerderheid van de ondervraagde medewerkers inmiddels pessimistisch is over de toekomst.

Voor een bedrijf dat juist die medewerkers hard nodig heeft om het schip te keren, is dat geen goede ontwikkeling.