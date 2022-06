Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg zet stap terug

Topvrouw Sheryl Sandberg van Facebook heeft aangekondigd dat ze terugtreedt als operationeel directeur. Ze deed die aankondiging in een bericht op het sociale medium. De 52-jarige Sandberg was jarenlang een belangrijke drijvende kracht achter het zakelijke succes van de techgigant. Ze stond bekend als de nummer 2 van het bedrijf, na oprichter Mark Zuckerberg.

Sandberg kwam in 2008 over van Google, dat was vier jaar voordat Facebook een beursgenoteerd bedrijf werd. Ze werd beschouwd als het zakelijke genie achter de onderneming en ze was naast Zuckerberg het belangrijkste gezicht van Facebook.

Ze heeft de advertentietak van het moederbedrijf Facebook, dat nu Meta Platforms heet, volledig geleid. Vorig jaar was Facebook onder haar leiding goed voor een omzet van bijna 120 miljard dollar.

'Einde van een tijdperk'

"Toen ik deze functie aannam, ging ik ervan uit dat ik vijf jaar in deze rol zou blijven", schrijft ze. "Veertien jaar later is het tijd om het volgende hoofdstuk van mijn leven te schrijven." Ze gaat niet helemaal weg bij het bedrijf, ze zal nog een zetel in het bestuur van Meta houden.

Topman Zuckerberg noemt het terugtreden van Sandberg "het einde van een tijdperk". Hij stelt dat zij het was die hem heeft geleerd hoe je een bedrijf moet leiden. Ze kwam bij Facebook toen Zuckerberg nog maar 23 jaar oud was. Hij zegt dat hij en zijn vrouw Sandberg als een goede vriendin beschouwen.

Javier Olivan volgt Sandberg op als operationeel directeur. Volgens Zuckerberg wordt zijn rol anders dan die van Sandberg en zal Olivan zich meer op interne aangelegenheden richten.

Het terugtreden leidde tot verliezen van Meta Platforms op Wall Street. Het bedrijf verloor na de aankondiging bijna 3 procent aan waarde.