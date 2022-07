Derde verdachte opgepakt voor doodschieten Rotterdamse dj

De gisteren opgepakte man is een 32-jarige Rotterdammer, die in zijn woning werd aangehouden. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eerder zijn er al een 34-jarige man uit Steenbergen en een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Getuigen zagen na de schietpartij een donkere auto wegrijden. Die auto met kogelgaten werd later teruggevonden in Rotterdam-Ommoord. Het voertuig is in beslag genomen en wordt verder onderzocht, meldde Rijnmond eerder.