Doodgeschoten man Rotterdam is 'dj en producer Siki Martina'

Martina was werkzaam als dj en producer. Zo werkte hij als producer aan nummers van Frenna en Rich Kalashh en was hij de dj van rapper SXTEEN. Ook was hij genomineerd voor beste producer bij de Grote Prijs van Rotterdam.

'Mijn hart huilt'

Daarnaast was hij de vriend van zangeres Sarita Lorena, die dit seizoen deelnemer is van het programma Beste Zangers, meldt Rijnmond. Via Instagram laat ze weten dat ze rouwt om het overlijden van haar vriend. "We hebben elkaar vele dingen beloofd. Een daarvan was dat we samen oud zouden worden. Mijn hart huilt."