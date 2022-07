MediaTV

Woning Barendrecht onder vuur genomen, ook explosief afgegaan

Een appartement in Barendrecht is afgelopen nacht beschoten. Op foto's zijn in een ruit een stuk of acht kogelgaten te zien. Eerder op de avond was er ook al een explosie bij dezelfde woning aan de Avenue Carré, meldt Rijnmond.

Er was toen nog iemand thuis, zegt een woordvoerder van de politie. Agenten zagen een gat in de ruit, wat erop kan wijzen dat er ook al was geschoten. "Of het om een kogelgat gaat, moet nog blijken uit onderzoek", zegt de woordvoerder.

Een paar uur later, rond 01.15 uur, werd de woning onder vuur genomen. De bewoner was toen niet meer thuis vanwege de eerdere explosie.

Er vielen geen gewonden bij de aanvallen. Bewoners van het naastgelegen appartement hebben de nacht ergens anders doorgebracht.

Reeks beschietingen

De politie meldt vanochtend dat er ook een onderzoek loopt naar een vermoedelijke schietpartij bij een pand aan de Poolvosweg in Capelle aan den IJssel afgelopen nacht. Er wordt buurt- en forensisch onderzoek gedaan en camerabeelden worden gecontroleerd.

Het is volgens Rijnmond al de veertiende keer deze maand dat woningen in en om Rotterdam worden beschoten. Of de beschietingen verband met elkaar hebben, is nog niet duidelijk.