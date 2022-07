EPA

NOS Nieuws • vandaag, 02:06 Nieuwe grondwet in Tunesië aangenomen, maar meeste kiezers bleven thuis

Bij het referendum over de grondwetswijziging in Tunesië is slechts 27,5 procent van de kiezers komen opdagen, blijkt uit de eerste gegevens van de Tunesische kiesraad. Zij stemden wel massaal in met het referendum. Volgens een exitpoll van Sigma Conseil stemde 92,3 procent van de kiezers voor het aannemen van de grondwet, die president Kais Saied veel meer macht geeft.

Voor de opkomst van het referendum is geen minimumpercentage vastgesteld, waardoor de grondwet ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Ruim negen miljoen mensen waren stemgerechtigd.

President Saied wil de nieuwe grondwet gebruiken om onder meer op eigen houtje wetten in te voeren en de premier te benoemen. Sinds vorig jaar geldt in het land al een noodtoestand en sindsdien regeert hij per decreet. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty waarschuwen dat de situatie met de nieuwe grondwet verder verslechtert.

Terug naar autocratie

Oppositieleden hadden de stembusgang geboycot en beschuldigen de president van een coup. Volgens de oppositie duwt de nieuwe grondwet het land terug naar de autocratie onder leiding van Zine El-Abidine Ben Ali. Hij werd in 2011 afgezet na vijftig jaar onderdrukking. Ben Ali overleed in 2019 in Saudi-Arabië, waar hij in ballingschap leefde.