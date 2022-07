Griekenland getroffen door bosbranden, honderden mensen geëvacueerd

In Griekenland woeden op vier plaatsen grote natuurbranden, zegt de brandweer. Dat is onder meer het geval op het eiland Lesbos voor de kust van Turkije. 450 mensen zijn uit voorzorg in veiligheid gebracht.

De grootste brand woedt in het noordoosten van het land in het Dadia-nationaal park waar ook zeldzame gieren wonen. De dennen vliegen er makkelijk in brand. Twee andere branden woeden in de regio West-Macedonië en in Peloponnesos, in het zuiden van het land.