Zeker 13 doden bij gevechten tussen Libische milities in Tripoli

Honderden mensen zijn de buurt waar de confrontatie tussen de milities zich afspeelde, ontvlucht. De strijd heeft zich ook verspreid naar andere delen van de stad. Het enige functionerende vliegveld in Libië was urenlang dicht vanwege zorgen over de veiligheid van de passagiers.

Het is onduidelijk wat de directe aanleiding is voor het recente geweld. De machtsstrijd tussen de milities woedt al sinds de verdrijving van dictator Kadhafi in 2011. De laatste tijd was het relatief rustig in Libië, waar twee regeringen, een in Tripoli en een in het oosten van het land, met steun van milities elkaars leiderschap betwisten. De afgelopen maanden waren er wel meerdere geweldsuitbarstingen door de spanningen, maar die waren meestal binnen enige tijd voorbij.