NOS Nieuws • vandaag, 00:36 Demonstranten bestormen parlementsgebouw Libië en stichten brand

Demonstranten zijn het parlementsgebouw van Libië in de oostelijke stad Tobruk binnengedrongen. In en rond het gebouw is brand gesticht.

Het Noord-Afrikaanse land is politiek in tweeën verdeeld. De betogers zijn woedend over de politieke impasse, de corruptie en de slechte leefomstandigheden. Ook in hoofdstad Tripoli zijn mensen de straat op gegaan.

Een ooggetuige zegt tegen persbureau AP dat duizenden betogers naar het parlement trokken. Ze eisten het opstappen van politici en willen nieuwe verkiezingen. Libische media maken melding van vernielingen in het gebouw. Zo zouden documenten in brand zijn gestoken.

Buiten het gebouw stonden voertuigen en autobanden in brand. In de omgeving zijn dikke rookwolken te zien. Volgens de ooggetuige probeerden veiligheidstroepen te voorkomen dat mensen het gebouw binnentrokken. Een demonstrant zou in zijn been zijn geschoten waarna andere betogers zich een weg naar binnen baanden.

Omdat vrijdag de eerste dag van het weekend is in Libië is de verwachting dat er niet veel mensen in het gebouw aanwezig waren. Over slachtoffers is vooralsnog niets bekend.

Interim-premier Dbeibah zegt dat hij achter de demonstranten staat. Hij eist dat alle politieke instituties opstappen, inclusief zijn eigen regering, en dat er nieuwe verkiezingen komen.

Ook elders protesten

Ook in andere delen van Libië gingen mensen de straat op om te protesteren, onder meer in de hoofdstad Tripoli en Benghazi. Sinds een door de NAVO gesteunde opstand in 2011 verkeert het land in een chaos. Bij die opstand werd dictator Kadhafi verdreven en later omgebracht.

Sindsdien is het land politiek gezien in twee rivaliserende facties uiteengevallen. De een zit in het oostelijke Tobruk en de ander in de hoofdstad. Beide claimen de politieke macht en krijgen steun vanuit het buitenland. Twee jaar geleden begon een vredesproces, maar dat heeft tot op heden niets opgeleverd.