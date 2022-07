Persbureau Meter

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 17:59 Samenscholingsverbod in deel binnenstad Groningen na schietpartij

Er geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod in een deel van de binnenstad van Groningen. Burgemeester Schuiling komt met dat verbod na een schietpartij in de stad twee weken geleden, waarbij en 50-jarige man om het leven kwam.

Het geldt in het gebied tussen het Gedempte Zuiderdiep, de Schoolholm, de Akerkhof, de Vismarkt en de Pelsterstraat, dat ook wel de Gele Loper wordt genoemd. Het samenscholingsverbod blijft een jaar van kracht, meldt RTV Noord.

Het is vooral ingesteld omdat in het gebied de laatste maanden drugshandel, ruzies en geschreeuw, geluidsoverlast, intimidatie en mishandelingen duidelijk toenemen. Ook de dodelijke schietpartij was midden in de Gele Loper, in de Haddingestraat.

Buurtbewoners gaven toen ook aan dat het daar vaker onrustig is en er geregeld overlast is door drugsdealers. Schuiling maakte daarna bekend dat er een samenscholingsverbod zou komen en dat politie en boa's op straat structureel gaan controleren. Op sommige plekken in het gebied is ook al langere tijd cameratoezicht.

Heterdaad betrappen

Overlastgevers aanpakken is tot nu toe erg lastig, schreef Schuiling in een brief aan de gemeenteraad. "We zien dat dealers, die meestal op een strategische plek staan zoals een hoek van een straat, verdwijnen wanneer de politie langskomt", zei hij.

"Zij waarschuwen elkaar als de politie in de buurt is. Het is voor de politie lastig om straatdealers op heterdaad te betrappen en in het bezit van drugs aan te houden."

Na de schietpartij werd café d'Olle Grieze in de Haddingestraat gesloten voor minimaal drie maanden. Bij dat café begon de ruzie die uiteindelijk leidde tot de schietpartij. De gemeente zei tegen RTV Noord dat de kroeg ook vaak een rol speelt bij drugsdeals.