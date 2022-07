Persbureau Meter

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 20:38 'Schutter Groningen kreeg ruzie met groep die een vrijgezellenfeest had'

De schietpartij in de binnenstad van Groningen, waarbij zaterdag een 50-jarige man om het leven kwam, ontstond na onenigheid tussen de verdachte en mannen die een vrijgezellenfeest hadden. Dat zeggen bronnen tegen RTV Noord.

De schietpartij was zaterdagavond in de Haddingestraat. Een 24-jarige verdachte uit Groningen was even voortvluchtig, maar werd kort na de schietpartij aangehouden.

De politie ging er al van uit dat de verdachte en de slachtoffers ruzie met elkaar hadden.

Ruzie op het terras

Volgens RTV Noord reisde de groep zaterdagmiddag met een bus vanuit Leeuwarden naar Groningen. Daar aten ze eerst wat en gingen ze op een terras zitten. Volgens een bron heerste er in eerste instantie een ontspannen sfeer.

Toen kwam de 24-jarige verdachte het terras op en ontstond er onenigheid. Waarover de ruzie ging, zegt de bron van RTV Noord niet, maar volgens de regionale omroep werd de verdachte daarna door de groep gesommeerd weg te gaan.

De verdachte staat bij buurtbewoners bekend als drugsdealer. "Ik heb hem hier vaker op de hoek zien staan. Het is best een aardige kerel, hij helpt de dames ook wel eens als ze lastig worden gevallen", zegt een omwonende tegen RTV Noord. Of de groep mannen drugs van hem wilde kopen, is onbekend.

Wapen weigerde

Na de ruzie op het terras ging de verdachte er op de fiets vandoor. Hij zou hebben gezegd dat hij een wapen ging halen. Een kwartier later kwam hij in de auto terug, met inderdaad een vuurwapen.

Volgens de bron probeerde de verdachte al op het terras op de groep te schieten. Dat zou niet zijn gelukt omdat het wapen weigerde. Daarna zou de ruzie zijn geëscaleerd. De schutter ging ervandoor, maar de mannen gingen achter hem aan.

In de Haddingestraat schoot de verdachte vijf keer in de richting van de groep mannen. Het 50-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Twee andere mannen van 47 en 58 jaar raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, bij de ander was dat niet nodig.

Overlast in de Haddingestraat

In de Haddingestraat is het vaker onrustig. Volgens buurtbewoners is er geregeld overlast door drugsdealers. De dodelijke schietpartij is voor burgemeester Koen Schuiling van Groningen reden om met instanties om tafel te gaan om de overlast in en rond de Haddingestraat te bespreken.