Vrouw overleden na val uit raam in Rotterdam, ook zwaargewonde man gevonden

Aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam is vanmorgen een vrouw van 47 uit een raam gevallen. Hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar ze overleed aan haar verwondingen.

Achter het huis werd niet veel later een zwaargewonde man van 50 gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De twee stonden op dezelfde woning ingeschreven, maar de politie is nog aan het onderzoeken wat hun relatie was. Ook is nog niet duidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld.