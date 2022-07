MediaTV

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 11:15 Charlois rouwt om doodgestoken baby, 'Heel erg geschrokken'

Het kind dat gisteren is doodgestoken in Rotterdam, was een baby van ongeveer een half jaar. Buurtbewoners zijn aangedaan door het drama. "Charlois huilt", zegt een geëmotioneerde buurtbewoonster bij Rijnmond.

"Ik ben heel erg geschrokken, het wordt steeds gekker hierzo", zegt een vrouw die verderop woont. "Het is echt verschrikkelijk", zegt een andere vrouw met tranen in haar ogen. Ook sprak de omroep de oom van het kind. Volgens hem liep de 22-jarige verdachte, die gisteren bij het huis werd opgepakt, "al dagen te stressen".

Het incident was gisteren rond 17.15 uur, in het huis aan de Wolphaertsbocht, in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. Het is nog onduidelijk wat er aan het incident vooraf ging.

De verdachte is een actief dienende militair, bevestigt de Koninklijke Marechaussee. Die neemt het onderzoek naar het incident daarom over van de politie.

Woedende menigte

Op een video die in handen is van de regionale omroep is de aanhouding te zien. Daarin is te zien dat de verdachte instemmend knikt als een omstander vraagt of hij het gedaan heeft. Het levert boze en onthutste reacties op, een aantal wil de man aanvliegen, een ander schreeuwt "kindermoordenaar!". De politie moet de woedende menigte op afstand houden.