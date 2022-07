ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:16 Nationale-Nederlanden moet deel gedupeerden woekerpolis terugbetalen

Nationale-Nederlanden (NN) heeft klanten in de jaren 90 onterecht kosten in rekening gebracht voor verzekeringspolissen. Het gaat om zogenoemde woekerpolissen. Dat waren beleggingsverzekeringen waarbij hoge rendementen werden voorgespiegeld, terwijl er in werkelijkheid vooral hoge kosten aan verbonden waren.

De verzekeraar moet de kosten en het gemiste rendement vergoeden aan de gedupeerden van dit soort woekerpolissen, oordeelt de Rotterdamse rechtbank nu. Volgens claimclub Wakkerpolis gaat het om een bedrag van 350 miljoen euro. De stichting begon in 2017 namens 600.000 polishouders een collectieve zaak tegen NN. Wakkerpolis eiste toen een schadevergoeding van 3,2 miljard euro.

Het bedrag valt nu aanzienlijk lager uit omdat Wakkerpolis niet volledig gelijk kreeg. NN verkocht de woekerpolissen tussen 1990 en 2004. Maar alleen in de eerste vier jaar zat NN echt fout. De schade van de polishouders over die periode moet de verzekeraar nu vergoeden.

'Gemiddeld 7000 euro schade'

Volgens Wakkerpolis gaat het om zo'n 50.000 polissen met een gemiddelde schade van 7000 euro. Daarnaast is er nog een groep polishouders die deels gecompenseerd moet worden van de rechter. Het gaat hierbij om mensen die tussen 1994 en 1999 een polis afsloten en die tussentijds beëindigden. Hoe groot die groep is, is onbekend.

In de laatste vijf jaar dat NN de polissen verkocht zat de verzekeraar niet fout, oordeelt de rechter. NN had toen het recht om kosten in rekening te brengen op de wijze waarop dat ook is gebeurd.

"Dit vonnis is een stap in de goede richting", zegt Marnix Bos, voorzitter van Stichting Wakkerpolis. "We gaan het vonnis nader bestuderen en beraden ons op het instellen van hoger beroep om voor álle 600.000 NN-polissen volledige schadevergoeding te bewerkstelligen."

Ook NN overweegt in hoger beroep te gaan. "Hoewel de uitspraak voor een groot deel in lijn is met de opvattingen van NN, is NN het op een aantal punten niet met de rechtbank eens."