ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:33 Openbaar Ministerie adviseerde tegen gratie Frank Masmeijer

Het Openbaar Ministerie heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming geadviseerd om juist geen gratie te verlenen aan de veroordeelde oud-presentator Frank Masmeijer. Dat bevestigt een woordvoerder van het Ressortsparket. Op basis waarvan dat negatieve advies is gegeven, wil het OM niet zeggen. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zwijgt.

Het OM is niet het enige orgaan dat minister Weerwind adviseert over gratieverzoeken. Leidend is het advies van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat volgens RTL Boulevard in tegenstelling tot het OM een positief advies gaf. Het hof zegt dat zulke adviezen niet openbaar zijn en wil verder niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving van Boulevard.

Vanochtend werd bekend dat Masmeijer gratie is verleend door koning Willem-Alexander. Hij was in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel voor de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. In hoger beroep werd zijn straf verhoogd tot negen jaar. Hij zat de laatste tijd in Nieuwegein in de gevangenis. Eerder zat hij zijn straf uit in België.

Verrassing

Masmeijers advocaat Geert-Jan Knoops zei in reactie op het nieuws dat de gratieverlening zeer uitzonderlijk is. Hij zei dat bijvoorbeeld gedacht moet worden aan buitengewone humanitaire omstandigheden die eerder niet bekend waren bij de rechtbank. In De Telegraaf, die samen met het weekblad Privé als eerste berichtte over de gratie, zegt Masmeijer dat de gratie voor hem als een verrassing kwam.

Hoe komt het tot gratie? Gratie kan in Nederland alleen worden verleend door het staatshoofd. Voorwaarde is dat een veroordeelde geen mogelijkheid meer heeft om in beroep te gaan. Ook moeten er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of kunnen houden. Een verslechterde gezondheid valt daar ook onder. Daarnaast kan gratie worden verleend als de straf niet langer zinvol bijdraagt aan het bereiken van het doel waarvoor de straf is opgelegd. Als het gratieverzoek voldoet aan de gestelde eisen, brengen het Openbaar Ministerie en de rechtbank advies uit aan de rechter die de straf uitsprak. Deze rechter bekijkt de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert en vergelijkt deze met de omstandigheden die bekend waren tijdens de veroordeling. De rechter stuurt zijn advies naar de minister van Rechtsbescherming. Als het OM of de rechter negatief heeft geadviseerd, wijst de minister het gratieverzoek meestal af. Uiteindelijk bekrachtigt het staatshoofd het advies van de minister met zijn handtekening.