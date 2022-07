Robin Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 07:25 • Aangepast vandaag, 08:53 Oud-presentator Frank Masmeijer eerder vrij na gratie koning

Oud-presentator Frank Masmeijer is vrijgelaten uit de gevangenis door een besluit van koning Willem-Alexander. De 60-jarige Masmeijer zat een celstraf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel. Eind vorige maand kwam hij onverwacht vrij, zo zegt hij nu tegen Privé en De Telegraaf. De krant heeft onder meer een kopie van de gratieverlening afgedrukt.

Masmeijer werd in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel voor de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen, drie jaar eerder. In hoger beroep werd die straf verhoogd tot negen jaar. Aanvankelijk zat hij zijn straf uit in België, de laatste tijd in Nieuwegein.

Heel uitzonderlijk

Masmeijers advocaat Geert-Jan Knoops zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de gratieverlening heel uitzonderlijk is. "U moet dan denken aan buitengewone humanitaire omstandigheden die niet eerder bekend waren bij de rechtbank of dat iemand een totaal ander leven is gaan leiden."

In het geval van Masmeijer gaat het om een gedeeltelijk gratie voor de laatste anderhalf jaar van zijn straf. Volgens Knoops heeft Masmeijer het verzoek zelf ingediend.

Wat de precieze reden is dat Masmeijer gratie heeft gekregen, weet Knoops niet. De precieze reden wordt in het gratiebesluit niet genoemd.

Niet vaak

Knoops heeft in de 35 jaar dat hij advocaat is "in een handvol zaken" meegemaakt dat iemand gratie kreeg. In die tijd is in zijn praktijk meer dan honderd keer gratie aangevraagd.

Op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat gratie vorig jaar 101 keer onvoorwaardelijk werd toegekend en 30 keer voorwaardelijk. Het is onduidelijk of dit alleen strafzaken zijn of ook andere zaken. 320 verzoeken werden afgewezen. 206 verzoeken werden buiten behandeling gesteld. Waarom staat er niet bij.

Hoe komt het tot gratie? Gratie kan in Nederland alleen worden verleend door het staatshoofd. Voorwaarde is dat een veroordeelde geen mogelijkheid meer heeft om in beroep te gaan. Ook moeten er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of kunnen houden. Een verslechterde gezondheid valt daar ook onder. Daarnaast kan gratie worden verleend als de straf niet langer zinvol bijdraagt aan het bereiken van het doel waarvoor de straf is opgelegd. Als het gratieverzoek voldoet aan de gestelde eisen, brengen het Openbaar Ministerie en de rechtbank advies uit aan de rechter die de straf uitsprak. Deze rechter bekijkt de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert en vergelijkt deze met de omstandigheden die bekend waren tijdens de veroordeling. De rechter stuurt zijn advies naar de minister van Rechtsbescherming. Als het OM of de rechter negatief heeft geadviseerd, wijst de minister van Rechtsbescherming het gratieverzoek meestal af. Uiteindelijk bekrachtigt het staatshoofd het advies van de minister met zijn handtekening.

Frank Masmeijer werd bij het grote publiek bekend als presentator van spel- en showprogramma's in de jaren 80 en 90. Zo was hij voor de NCRV het gezicht van onder meer de Holidayshow en Dinges.

Masmeijer zegt in de krant dat zijn vrijlating voor hem als een grote verrassing kwam. "Zelfs de beste advocaten hebben me er nooit op gewezen dat ik gratie zou kunnen krijgen, gewoon omdat de kans nihil was. Ik hoop dat de buitenwereld nu ook anders naar mij gaat kijken. Ik wil genieten van mijn nieuwe leven. Een baan, geld verdienen en genieten van mijn kleindochter die ik nu voor het eerst heb kunnen vasthouden."