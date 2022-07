Netflix

NOS Nieuws • gisteren, 22:45 Netflix verliest bijna miljoen abonnees, daling minder groot dan verwacht

Het aantal abonnees van Netflix is voor het tweede kwartaal op rij gedaald, blijkt uit cijfers van de streamingsdienst. In totaal gaat het om een verlies van 970.000 abonnees. Niet eerder verloor het bedrijf zo veel abonnees.

In april meldde Netflix voor het eerst in tien jaar een dalend abonneebestand. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal met 200.000 af, terwijl de streaminggigant juist een groei van 2,5 miljoen had verwacht. Sinds 2011 nam het aantal abonnees alleen maar toe.

Netflix hield na het tegenvallende eerste kwartaal rekening met een verdere daling van nog eens 2 miljoen klanten. Een voorspelling die tot opluchting van de streamingsdienst niet is uitgekomen. Hoewel de daling volgens Netflix meevalt, zou 2022 wel eens het slechtste jaar voor het bedrijf ooit kunnen worden.

Aandeel gestegen

Toen de slechte cijfers van het eerste kwartaal bekend werden gemaakt, kelderde het aandeel in de nabeurshandel met 23 procent. Omdat de daling nu meevalt, is het aandeel juist gestegen.

Op dit moment hebben 220,7 miljoen mensen een abonnement bij Netflix, waarmee het nog altijd het grootste streamingsplatform in de wereld is. In kwartaal drie verwacht het bedrijf weer een stijging van een miljoen abonnees.

Het dalende aantal abonnees heeft verschillende oorzaken. De concurrentie van andere platformen zoals HBO Max en Disney+ groeit. Ook delen steeds meer mensen hun account met anderen. In totaal zou het gaan om zo'n 100 miljoen kijkers.

In de toekomst gaat Netflix het delen van accounts aanpakken door mensen die meeliften te laten betalen. Een proef daarmee is volgens het bedrijf succesvol. De verwachting is dat de nieuwe betaalconstructie volgend jaar uitgerold wordt. Er komt ook een goedkoper abonnement waarop reclame te zien is.